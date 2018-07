Sanità, Spitaleri (PD): "Dati Crea premiano centrosinistra"

Sanità, Spitaleri replica a Riccardi: rapporto Crea premia lavoro Giunta centrosinistra

“E' vero, abbiamo lasciato un'eredità pesante a Fedriga e Riccardi, perché è stato faticoso arrivare a questi risultati, e a va adesso loro l'onere di continuare su questa strada. C'è il momento delle delusioni e c'è il momento dei riconoscimenti: oggi abbiamo la soddisfazione di veder riconosciuto un lavoro che la giunta di centrosinistra ha impostato ma che è stato portato avanti con l'impegno delle migliaia operatori della sanità che operano in regione. Se siamo tra le Regioni top in Italia lo dobbiamo anche a un'impostazione che ha avuto dall'inizio attenzione a integrare sanità e sociale, ospedale e territorio”. Lo afferma il segretario regionale del PD Salvatore Spitaleri, commentando il il ranking dei Servizi sanitari regionali prodotto nell'ambito della VI edizione (2018) del progetto 'La misura della performance dei Ssr', condotto dal Crea sanità dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata presentato oggi a Roma.

Risultati di un lavoro faticoso

“Il risultato eccellente ottenuto anche in questo Rapporto – spiega Spitaleri - è ancor più significativo se si tiene conto che la spesa sanitaria nella nostra Regione è considerata virtuosa e in linea con quella della maggior parte delle Regioni che hanno risultati inferiori ai nostri. Se a questo si aggiunge che siamo tra le Regioni che, pur contenendo i costi, hanno assunto più personale in assistenza, come rilevato anche dalla Corte dei Conti, riteniamo di poter dire che ora si vedono i risultati di un lavoro faticoso fatto negli ultimi anni. Sapevamo che gli effetti delle riforme si vedono dopo almeno tre anni e sapevamo anche che gli effetti negativi dovuti a carenza organizzative si vedono dopo qualche anno: motivo per cui lo stesso rapporto CREA ha registrato dei peggioramenti negli anni 2013/15”.

L'incremento del personale assistenziale

“Siamo consapevoli che molto lavoro si può e si deve ancora fare ma la strada imboccata con la riforma è sicuramente quella giusta. Lo stesso rapporto della Corte dei Conti evidenzia il forte incremento del personale assistenziale, che proprio perché superiore alla media nazionale è per noi un orgoglio, in quanto a tutto vantaggio dei servizi al cittadino, considerato anche che il controllo della spesa non è in discussione e che, come evidenziato dallo stesso organo di controllo, la capacità di governo della domanda negli anni 2013/2017 presenta un continuo miglioramento”.

No a giudizi sommari

“Bravo Riccardi che ha fatto il primo passo e forse ha capito che la sanità è un mondo complesso che non può essere fatto a fette con giudizi sommari”. Lo ha affermato il segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri commentando la nota dell'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha riferito dell'illustrazione dei dati Bersaglio fatta ai dirigenti della Sanità dalla dottoressa Sabina Nuti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Mantenuta la qualità dei servizi

“Apprezziamo la nuova cautela dell'assessore nell'esprimersi sul lavoro di chi lo ha preceduto e da oggi in poi – ha aggiunto l'esponente dem - confidiamo di non sentire più che la giunta di centrosinistra ha distrutto una sanità prima eccellente. Se ha approfondito in modo non strumentale il rapporto della Scuola Sant'Anna, ha in mano gli strumenti per capire che chi lo ha preceduto ha fronteggiato problemi nuovi senza far retrocedere la qualità dei servizi, anzi aprendo una strada di miglioramento, come indicato anche dai tecnici”.

Entrare nel merito

“Sgombrato il campo da equivoci e slogan fuorvianti, mi auguro che adesso potremo cominciare a entrare nel merito delle cose, punto per punto, azienda per azienda, valutando criticità ed eccellenze, esattamente – ha concluso Spitaleri - come aiuta a fare lo strumento Bersaglio”.