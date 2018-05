Elisoccorso Gorizia, Zalukar a Telesca: «Più costoso delle ambulanze e 2-3 volte più lento»

Dopo le critiche dell'ex assessore Telesca al presidente dell'associazione Costituzione 32 Walter Zalukar, il diretto interessato risponde così: «Essendo chiamato direttamente in causa dall’ex Assessore Telesca prego di pubblicare queste note allo scopo di fare chiarezza. Le “proposte costruttive” che Telesca mi invita a fare io le avevo già fatte in sede istituzionale, nel Gruppo di lavoro regionale dell’emergenza, ma furono totalmente ignorate e fu deliberato un Piano dell’emergenza che ha portato alla regressione di una rete dell’emergenza che era tra le migliori in Italia».

«È pacifica la mia disponibilità a concorrere per ricostruire la sanità regionale - continua Zalukar -, ridotta ad un cumulo di macerie, ma ciò non significa adottare comportamenti opachi per supposte esigenze di parte, anzi la buona politica esige trasparenza, perché solo con un sistema trasparente e senza paura del dato, anche se denuncia insuccesso, si può attivare la “spirale“ virtuosa della qualità e assicurare al cittadino il diritto a cure adeguate».

«Relativamente all’elisoccorso notturno - puntualizza l'ex direttore del pronto soccorso - i riscontri oggettivi dicono che l’elicottero di notte arriva nel doppio e anche triplo del tempo che ci mette un’autoambulanza e che costa enormemente di più. Credo sia inconcepibile un sistema di soccorso in cui si spende di più per arrivare più tardi. La polemica sull’elisoccorso notturno dura ormai da troppo tempo per cui mi impegno a fornire a breve un documento dettagliato sull’attività di questo servizio, analizzando l’attività fin qui svolta: numero di interventi, tempi di soccorso, esiti, risorse impiegate. In modo da avere finalmente chiari elementi di valutazione e confronto. Perché è stato preferito ad una rete di automezzi di soccorso avanzato, che lavorano 24 ore su 24, dovunque e con qualsiasi tempo ? Quali valutazioni hanno invece privilegiato questo servizio la cui operatività - conclude - è notoriamente vincolata da diversi fattori?».