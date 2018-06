Sanità, Zalukar(FI) a Spitaleri (Pd): «Un bel tacer non fu mai scritto»

«Sembra incredibile che il presidente regionale del Pd Spitaleri abbia la presunzione di poter impartire lezioni in tema di sanità, dopo lo scempio che è stato fatto del sistema sanitario regionale da una riforma voluta ed imposta proprio dal partito che rappresenta». Lo afferma Walter Zalukar (Forza Italia) replicando a Spitaleri.

«Il Fvg aveva una sanità eccellente, ai primi posti tra i sistemi sanitari del nostro paese prima della riforma Serracchiani. Ora si ritrova tra gli ultimi».

«Qualcuno - prosegue il presidente di Costituzione 32 - può anche contestare i metodi, i dati di queste graduatorie, ma non si possono ignorare le proteste, i reclami, le denunce dei cittadini colpiti in uno dei diritti fondamentali, quello di avere cure adeguate. Liste di attesa infinite per esami e visite, per il pronto soccorso, per le operazioni chirurgiche. Autoambulanze in ritardo. Automediche che non ci sono. Posti letto in ospedale che mancano. E dove ci sono i letti mancano gli infermieri. Livelli di assistenza mai così bassi. Un quadro fino a pochi anni fa semplicemente inconcepibile».

«E - ancora Zalukar - a fronte di servizi sempre più ridotti la spesa sale. Inefficienze, incapacità gestionale, sprechi. Tanti. Cito solo le risorse sprecate per costruire strutture improbabili come i CAP, di cui ancora a Trieste si ricordano le inaugurazioni in pompa magna e le chiusure appena le autorità lasciavano il palco. E la moltiplicazione dei primariati di psichiatria, mentre i Centri di salute mentale presentavano percentuali di occupazione dei posti letto non certo esaltanti. E tutte le “sistemazioni” create per gli amici e gli amici degli amici, mentre montavano la rabbia e la demotivazione dei professionisti più bravi messi nell’angolo. E proprio il rappresentante del Pd parla di “difesa pregiudiziale dei sodali”! E chi sarebbero questi? Perché non vengono fatti i nomi?».

«Spitaleri - continua - si permette, dopo il fallimento completo della riforma Pd, di parlare di banco di prova ed è così temerario da scendere nello specifico parlando della rete oncologica regionale da completare. Siamo l’unica regione del nord ad esserne privi. Ma non sono mancati i soliti ricorrenti annunci fin dal 2016: Linee di gestione 2016: “Entro il 30 giugno del 2016 dovrà essere adottato il nuovo Piano Oncologico ” (vedi DGR 2393/15, punto 3.1.6.). Linee di gestione 2017, al punto 3.1.8: “Entro il 30 giugno del 2017 dovrà essere adottato il nuovo Piano Oncologico.” Siamo a giugno 2018: la rete oncologica ancora non c’è».

«Banalmente ovvia la conclusione di Spitaleri: il primo passo spetta a chi siede in giunta. Solo che di passi ce ne vorranno molti poiché ricostruire una sanità ridotta in macerie non è ordinaria amministrazione. Innanzitutto bisogna mettere in sicurezza gli ambiti dove la criticità è massima, e non sono pochi. Poi bisogna progettare la ricostruzione ed avviarla. Nel contempo trovare le risorse perché il sistema è fortemente indebitato, certamente anche per l’aumento di spese dovute a farmaci e cronicità, ma proprio dinnanzi a questi fenomeni si sarebbero dovuti evitare gli sprechi legati alla riforma Serracchiani e alla sua applicazione».

«Di questi sprechi - conclude Zalukar - Costituzione 32 si impegna a fornire nelle prossime settimane ampia e dettagliata rappresentazione, come sempre supportata da riscontri oggettivi».