Sanità, Santoro (PD): "I conti in sanità peggiorano, la Giunta ha fallito"

"Appena lo scorso dicembre l'assesore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, aveva affermato di aver stanziato tutto il necessario. Invece oggi viene fuori che non è così: i conti sono peggiorati, altro che riduzione del deficit". A dirlo è la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro, commentando i conti della sanità del Friuli Venezia Giulia e le dichiarazioni dell'assessore Riccardi.

"Accusati ingiustamente"

"Per anni siamo stati accusati ingiustamente di cattiva gestione finanziaria e di una continua rincorsa della spesa in sanità, oggi abbiamo la palese conferma che le cose peggiorano ovunque. Anche dove i comportamenti virtuosi avevano lasciato un utile, come l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidnetale a Pordenone, mai in deficit negli anni precedenti e che ora segna il peggiore passivo.

La "pseudoriforma"

"A fine 2018 - ricorda la Santoro -, il centrodestra aveva presentato una pseudo-riforma che non ha prodotto alcun effetto positivo, come confermato peraltro dalla Corte dei Conti. Lo avevamo detto: spostare i confini territoriali delle Aas e qualche dirigente non serve a nulla. L'inerzia poi ha fatto chiaramente arretrare il sistema salute in FVG, nonostante la forte iniezione di liquidità che, senza atti programmatori e una riforma organica, non può produrre effetti". Secondo l'esponenete dem "è tempo che Riccardi venga in Commissione consiliare a chiarire nel dettaglio la situazione dei conti, a spiegarci dove vuole andare e perché Aziende come quella di Pordenone, finora in attivo, non lo sono più".