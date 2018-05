Sciopero lavoratori Lidl, Colautti (Usb): «Low cost scaricato tutto sulle spalle dei lavoratori»

«Lidl, azienda dal volto buono del low cost. Low cost che è scaricato tutto sulle spalle dei lavoratori e sulle loro condizioni». Lo dichiara Sasha Colautti del coordinamento provinciale Usb Industria- Lavoro privato, per il servizio di Enrico Scaramucci in onda su Telequattro, in occasione dello sciopero dei dipendenti Lidl.

Otto ore di sciopero e un presidio davanti al punto vendita di via Valmaura si sono tenuti sabato 26 maggio, per protestare su svariate problematiche lamentate dai lavoratori.

«Sono problematiche - spiega Colautti - riguardanti la sicurezza, gli orari di lavoro e riguardanti l'ultimo contratto di lavoro che ha inibito ai sindacati che non hanno accettato il peggioramento delle condizioni di lavoro di potersi sedere ai tavoli e discutere».

Un volantino esplicativo viene distributo fuori dal supermercato: cattiva gestione dei magazzini, disorganizzazione del lavoro, cronica carenza di personale i punti critici citati. A queste problematiche Colautti aggiunge: «In Lidl non si rispettano la sicurezza e i contratti sugli orari, le condizioni dei lavoratori lasciano a desiderare».

«Oggi - prosegue - chiediamo all'azienda di aprire con noi un tavolo di discussione, vogliamo rivendicare per questi lavoratori delle condizioni dignitose. L'azienda si è fino ad oggi dimostrata disinteressata a discutere con noi sulle ragioni dei dipendenti».

«Questa -conclude - è una prima azione di protesta che facciamo, a dimostrazione che ciò si può fare anche in questi posti di lavoro dove le azioni dell'azienda di deterrenza nei confronti dei lavoratori e delle azioni di lotta possono riuscire».