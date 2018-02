Spot CasaPound a Redipuglia, Scoccimarro (FdI): «Clima d'odio creato ad hoc dal Pd»

«Ballare e cantare sul sacrario è certamente per il rapper una grave mancanza di rispetto, con la sola attenuante generica che ignora la nostra storia, anche per le origini non italiane. Possiamo discutere se sia opportuno o meno da parte di Di Stefano fare uno spot elettorale sul sacrario, esprimendo peraltro valori patriottici». Lo afferma Veto candidatura Forza Italia, Scoccimarro (FdI): «Riccardi ottimo candidato»

„il coordinatore Fvg e capolista al Senato di Fratelli d’Italia Fabio Scoccimarro.“

«I Fratelli d'Italia, - prosegue - che dal congresso di Trieste si chiamano "patrioti", domenica, hanno preferito onorare tutti i caduti deponendo dei fiori sui monumenti italiani, ovviamente primi fra tutti l' Altare della Patria e Redipuglia».

«Guardo invece - conclude - con preoccupazione a questo clima di odio "cosiddetto antifascista" creato ad hoc da un Pd prossimo alla sconfitta costretto a dei "falli da frustrazione", che inventa un pericolo e un nemico inesistente e, al contrario, chiude gli occhi di fronte alla violenza della sinistra antagonista».