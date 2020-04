L'ira di Scoccimarro: "Tolgo la bandiera dell'Europa dal mio ufficio, non mi rappresenta"

"Come tutti i miei colleghi di Fratelli d'Italia tolgo dal mio ufficio la bandiera dell'Europa, che non ci rappresenta", lo dichiara in un video su Facebook l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro. "Da sudenti - specifica l'assessore - cantavamo per un'Europa nazione, delle patrie, non questa dei burocrati e della finanza, che nell'unico momento in cui doveva essere unita ha fatto emergere i propri egoismi. Questa bandiera non mi rappresenta e la metto via finché quest'Europa non cambierà radicalmente".

