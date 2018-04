Serracchiani a Tondo: «Io sparita? Forse non legge i giornali né guarda la tv»

«Il deputato eletto nel collegio di Trieste Renzo Tondo forse non ha avuto tempo di leggere i giornali, guardare la tv o scorrere i bollettini della Camera. Altrimenti non mi lancerebbe la bizzarra accusa di stare in silenzio». Così la deputata del PD Debora Serracchiani ha replicato al deputato di NcI-UDC Renzo Tondo, secondo cui la stessa Serracchiani sarebbe «sparita dalla campagna elettorale» per motivi di opportunismo.

«Io so che in questa campagna elettorale - precisa Serracchiani - non ho mai fatto mancare la mia parola di convinto appoggio al centrosinistra e a Sergio Bolzonello. Ho partecipato senza ambiguità al dibattito sulle trattative per la formazione del nuovo Governo. E ho esercitato i poteri di controllo e indirizzo propri dei deputati depositando interrogazioni che interessano il territorio, in particolare proprio il collegio di Tondo».

«Mi rimane la curiosità di conoscere quanto ha fatto finora come deputato Renzo Tondo, a livello locale e nazionale. Lieta ovviamente di apprendere - ha concluso - che non si è limitato a fare il capolista ubiquo alle regionali».