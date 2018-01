Serracchiani diffonde il "Galateo dei sindaci", Cisint: «Dopo tutti i tagli al Fvg, con quali soldi?»

La Regione ha inviato ai sindaci il volume "Signor sindaco: come fare quando?", l'"Abc del fare bene. Pratico vademecum sul cerimoniale e protocollo degli Enti territoriali a uno dei Sindaci edei piccoli Comuni". Una sorta di galateo che istruisce sulle buone maniere spaziando dalla tavola (Pulirsi la bocca prima di bere e mangiare il risotto con la forchetta) al vestiario (mai la gonna sopra il ginocchio per le donne).

La pubblicazione è lunga e ben articolata (75 pagine) e spazia tra vari argomenti (accoglienza, bandiere, fascia tricolore, giuramento, lettere, messaggistica istituzionale, simboli, uffici). Secondo Serracchiani: «Sottostimare la forma è spesso sinonimo di involontarie gaffes o incomprensioni a livello di istituzioni», ma sulla natura della pubblicazione non è dello stesso avviso il sindaco di Monfalcone Anna Cisint: «Roba da non credere! La presidente dice che non si deve mangiare con la bocca piena! Oggi la regione del duo Serracchiani-Bolzonello che ci ha tagliato i trasferimenti, distrutto la sanità, umiliato i comuni e bloccato le assunzioni mettendoci in ginocchio, ha REGALATO ai sindaci il libro del BON-TON: vuole insegnarci come ci si deve comportare, quali colori della gonna usare, come ci si deve muovere. Libri finanziati come».