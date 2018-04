Pd, Serracchiani: «Ho detto a Renzi che stava sbagliando, mi ha messa da parte»

«Il partito democratico deve ritrovare se stesso e per guardare al futuro dobbiamo attendere che venga fatto un goverso per fare opposizione». Lo ha dichiarato Debora Serracchiani, ex vicesegretaria del Pd renziano, come si legge sul Corriere.it.

«Per quel che riguarda una sua possibile candidatura, Serracchiani ha affermato che: quando ci saranno le primarie farò una valutazione. Dobbiamo trovare un'identità, dei valori»

Serracchiani ha anche commentato il suo rapporto con Renzi: «Ognuno dovrebbe riconoscere i propri errori ma forse, per quel che mi riguarda, io non sono riuscita a far capire che le cose andavano fatte diversamente. È giusto che qualcuno dica al leader che le cose non vanno bene o non si fanno in una determinata maniera, mentre non è giusto che, quando lo si fa, si venga messi da parte».