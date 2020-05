Serracchiani: "A Trieste nave dello scandalo". Roberti: "Hai messo sanità in ginocchio"

Botta e risposta tra Debora Serracchiani e Pierpaolo Roberti sulla sanità in Fvg e la nave ospedale come ricovero per anziani nelle case di riposo più colpite dalla piaga del Covi 19. "Non bisognerà mai smettere di denunciare lo scandalo della nave-ospedale - afferma la deputata Debora Serracchiani - voluta dalla cocciutaggine inspiegabile di Fedriga e Riccardi, in pratica contro Trieste e ogni buon senso. Ciò che non vogliono ammettere a nessun costo è che hanno fatto tardi e male quanto serviva per mettere in sicurezza le case di riposo cittadine, al punto che l'assessore competente non fornisce i dati precisi sui tamponi effettuati, nemmeno di fronte a interrogazioni in Consiglio regionale e al Senato. Per questa vergogna arriverà anche un'interrogazione alla Camera. Ma intanto sia chiaro che le spese per errori e ritardi della Regione vengono messe in conto allo Stato".

La replica di Roberti

Ribatte l'assessore regionale Pierpaolo Roberti: "L'idea che Debora Serracchiani ha della sanità è propria di quei politici che, anziché fare tesoro del parere degli esperti prima di prendere le decisioni, hanno l'arroganza di intervenire a piedi pari sulle osservazioni dei tecnici e di imporre, a qualunque costo e dall'alto di non si sa quale competenza o esperienza, soluzioni aprioristicamente ritenute migliori. Fatta questa premessa, non si fatica a comprendere come mai, nei cinque anni in cui Serracchiani ha governato il Friuli Venezia Giulia, la sanità sia stata letteralmente messa in ginocchio."