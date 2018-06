Servizi educativi, M5s: «La giunta Dipiazza non rispetta il voto del consiglio comunale»

«Il 19 giugno in consiglio comunale a Trieste è passata, con il voto di alcuni esponenti della maggioranza, la mozione del M5S che chiedeva alla giunta Dipiazza di procedere alla stabilizzazione dei precari dell'area educazione e contemporaneamente di non procedere ad esternalizzazioni dei servizi. Una battaglia importante per migliorare la vita dei lavoratori e la qualità dei servizi comunali». Lo raccontano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

«È passata solamente una settimana e sembra che la giunta comunale voglia già disattendere l'indirizzo politico contenuto nel documento del M5S» - secondo quanto sostengono i consiglieri comunali pentastellati.

«Abbiamo saputo che circola una bozza di capitolato d'appalto con il quale Dipiazza vuole esternalizzare il servizio di ausiliarietà di due scuole materne e di sei asili nido per l'anno 2018/19, per un totale di 36 posti da ausiliari dati all'esterno. Se così fosse -concludono i cinquestelle - ci troveremmo difronte ad un atto grave con il quale gli assessori Brandi e Lobianco vanno contro la volontà espressa dal consiglio comunale».