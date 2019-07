Vaccini, Shaurli (PD): "Giunta Fedriga rivela volto no vax"

"Fedriga e la sua giunta hanno rivelato il loro volto, quello no vax. I dati nazionali dicono che la copertura vaccinale in regione è sotto il 95%, fra i peggiori in Italia e la destra boccia l'emendamento del Pd per stanziare risorse per migliorare informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla necessità di vaccinare i bambini. Diamo atto al gruppo 5Stelle di aver colto lo spirito costruttivo del nostro emendamento e di aver votato a favore". Lo afferma il segretario regionale Pd FVG Cristiano Shaurli, che aveva sottoscritto, assieme ai colleghi dem Roberto Cosolini, Mariagrazia Santoro, Diego Moretti ed Enzo Marsilio, un emendamento l'assestamento inteso a promuovere "in collaborazione con le aziende sanitarie e l'ufficio scolastico regionale, una campagna informativa straordinaria volta ad aumentare la copertura vaccinale dei cittadini".

"Scelta incomprensibile"

Per l'esponente dem, quella della maggioranza "è una scelta incomprensibile, che denuncia la volontà di non far nulla per recuperare un gap preoccupante a tutela della salute dei cittadini". "Le scelte della Lega, che come sempre silenzia tutti gli altri, non sono solo sbagliate ma - aggiunge Shaurli - anche in contraddizione con le posizioni di altre amministrazioni con analoga maggioranza, dalla giunta comunale di Trieste alla giunta provinciale di Bolzano, che ha approvato procedure e sanzioni da applicare nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale per l'anno scolastico 2019-2020".

Mancato raggiungimento obiettivo

L'emendamento, che autorizzava la spesa di 200mila euro per il 2019, era stato presentato dal gruppo consiliare regionale del Pd alla luce degli ultimi dati del Ministero della Salute, da cui emerge che il Friuli Venezia Giulia, ha mancato, con poche altre Regioni italiane, il raggiungimento dell'obiettivo del 95% per la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, in tutte le fasce d'età considerate.