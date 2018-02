Percosse e lezioni di arabo a Maniago, de Monte: «Fedriga non costruisca una Macerata in Fvg»

«Fedriga non costruisca una Macerata in Fvg: sta mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico nella nostra regione». Lo afferma l'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, commentando le parole «incoscienti» del capogruppo della Lega alla Camera Massimiliano Fedriga, il quale, a proposito del caso di maltrattamento di minori per mano di una cittadina bengalese avvenuto a Maniago, ha accusato l'Islam di essere una religione che «si manifesta anche con la violenza sui bambini».

Secondo De Monte «quanto accaduto a Maniago è molto grave e va punito severamente. La violenza contro i bambini non ha mai scusanti né giustificazioni, così come il mancato rispetto della legge, che si applica a tutti. Ma allora perché Fedriga se ne frega dei bambini italiani? Dov'era Fedriga quando i bambini di Vercelli venivano picchiati, schiaffeggiati e insultati? E quelli di Bari e di Busto Arsizio? Quelli di Napoli e di Milano? Sembra che le violenze contro i bambini facciano gola a Fedriga quando può esibire il bersaglio etnico e l'odio religioso».

«Fedriga sa bene quali possono essere le conseguenze - osserva De Monte - del suo soffiare sul fuoco, ma non gli importa. Per un pugno di voti è pronto a pagare il prezzo di rischiare la nostra stessa sicurezza. E pazienza se a qualcuno di noi dovesse capitare di trovarsi in mezzo a qualche pistolettata in strada».