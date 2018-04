Sicurezza, Dal Zovo (M5S): «La Regione deve sostenere le istanze del corpo dei Vigili del fuoco»

«Negli ultimi cinque anni abbiamo sempre ascoltato e portato avanti le istanze dei rappresentanti del sindacato dei Vigili del fuoco. Si sente spesso ringraziare le forze dell'ordine, ma dovremmo sempre ricordarci di ringraziare anche i Vigili del fuoco perché è soprattutto grazie ai loro interventi preventivi che possiamo vivere in un territorio sicuro». Lo dichiara Ilaria Dal Zovo consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle.

Secondo dal Zovo «Purtroppo gli organici sono sempre più carenti. Tutto il territorio regionale soffre, infatti, di mancanza di personale: 27 vigili del fuoco a Gorizia, 49 a Udine, 30 a Pordenone e 19 a Trieste. Inoltre l'età media è di ben 50 anni e i mezzi a disposizione sono molto spesso obsoleti, alcuni dei quali sono addirittura del 1989».

«Nonostante tutto questo - continua la consigliera - i vigili del fuoco lavorano e garantiscono la sicurezza di tutti noi. Quest'anno però ci saranno grosse difficoltà per l'apertura stagionale di Grado e Lignano per la carenza di personale e di risorse, nonostante lo stanziamento previsto in questo ultimo assestamento in Consiglio regionale. Compito di un'amministrazione regionale deve essere anche quello di supportare il corpo dei vigili del fuoco e portare le loro istanze sia all'interno della Regione che nelle sedi romane. Abbiamo sempre cercato di sostenere le istanze che negli anni questi professionisti della sicurezza ci hanno sottoposto con la tipica umiltà e dedizione che un vigile ha per il suo lavoro - conclude - e con l'amore che ci mette per tutelare la popolazione».