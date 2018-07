Sicurezza, Grim a Polidori: «Non solo macerie, 1,5 milioni da Serracchiani»

«Finanziamenti alla sicurezza: c'è una delibera di marzo 2018 (ahimè giunta Serracchiani) che giustamente prevede un piano regionale per la sicurezza e prevede finanziamenti di più di un milione di euro per adeguamenti tecnologici e infrastrutturale e nuovi parchi macchine e circa 500mila euro per spese di parte corrente» così la consigliera comunale del Pd Antonella Grim in merito alle recenti dichiarazioni del vicesindaco e assessore alla Polizia locale Paolo Polidori. L'esponente della Lega aveva annunciato uno sblocco di finanziamenti da parte della Regione, ringraziando per questo l'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti.

Così ribatte Grim: «Capisco che la narrazione del centro destra è "ci hanno lasciato solo macerie" ma... insomma! Un po' di correttezza istituzionale non dovrebbe mai venir meno: questi finanziamenti possono essere attivati ida singoli enti locali, cioè singoli comuni, e da Uti. Quindi bene lo stanziamento che oggi Polidori ci comunica. Bene perché esiste la continuità amministrativa e non si ricomincia mai da zero!».