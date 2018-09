Silp Cgil: "Il Comune si occupi dei minorenni tra le baracche del Silos"

"Tra i profughi invisibili nelle baracche dei Silos ci sono anche dei ragazzini. Per legge i i minorenni non accompagnati sono a carico del Comune". Lo ha dichiarato e segnalato Michele Tarlao, segretario regionale Silp Cgil Polizia che continua: "Magari, invece di occuparsi di ronde e censura si potrebbe fare qualcosa di più, senza far ricadere, come al solito, il problema sulla Polizia".