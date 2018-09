Ronde, Tarlao (Silp): «Centrodestra non ci strumentalizzi»

"La strumentalizzazione del centrodestra"

«Non solo il centrodestra ha evitato di discutere delle ronde, ma un consigliere di maggioranza, uno di quelli che si era arrabbiato a sentir parlare di strumenti di contrasto alla corruzione, cerca di strumentalizzare quanto asserito dal Silp Cgil e da altre sigle sindacali presenti, in ordine al numero del personale delle Forze di Polizia impiegato in provincia rapportato alla popolazione, che gli ricordiamo essere tra i più alti d’Italia». Così dichiara Segretario Regionale Silp Cgil Fvg Michele Tarlao in merito al caso delle ronde e alle polemiche politiche che hanno scatenato.

"Tagli e blocco delle assunzioni"

«Sarebbe stato meglio per tutti se, - continua Tarlao - quando il suo partito era al governo assieme a chi, ora, si erge a paladino della sicurezza, non avesse deciso di attuare gli indiscriminati tagli che hanno portato al blocco del “turn over” e al conseguente blocco delle assunzioni, che se non ricordiamo male, ci sembra sia stato sbloccato nella precedente legislatura. Ritengono “lor signori” che ci si trovi in una situazione di vera emergenza? I dati del tasso di criminalità in provincia, dimostrano le loro asserzioni? Stiamo subendo la tanto - da loro - auspicata invasione? Perfetto, - conclude il Segretario - che si diano da fare, e in fretta, per riparare ai danni che hanno causato, senza sposare “cause securitarie” a puro titolo di sterile propaganda».