Post contro Greta: il sindaco di Turriaco chiede le dimissioni di Tricarico

Il sindaco di Turriaco Enrico Bullian chiede le dimissioni del consigliere leghista Marco Tricarico dopo il post offensivo contro Greta Thunberg. "Una sconfitta per la democrazia - commenta Bullian -. Riflettevo che, dal 2002 (quando sono divenuto consigliere comunale) a oggi, non ho mai chiesto le dimissioni di nessuno nella politica locale. Anche quando mi parevano amministratori poco capaci nel rivestire un incarico istituzionale, ho sempre avuto un forte rispetto per le scelte derivate dal 'popolo sovrano'".

"Non è una soddisfazione"

"Questa volta dunque - precisa tuttavia il sindaco - siamo in presenza di qualcosa di profondamente diverso e non è per me, da nessuna prospettiva la si guardi, una soddisfazione chiedere le dimissioni di un Consigliere comunale di opposizione (della Lega, in questo caso) e non c’è alcuna felicità nel vedere un avversario all’angolo. Rappresenta comunque una sconfitta per la democrazia, perché uno degli eletti si è dimostrato così tanto inadeguato al compito, nei modi e nei contenuti".

"Attacchi machisti e sessisti"

Secondo Bullian "La democrazia e i suoi rappresentanti dovrebbero parlare e far parlare di Turriaco per le discussioni e le realizzazioni su temi di interesse locale e/o generale, dalle questioni ambientali a quelle di genere, dalla mobilità sostenibile alle opere pubbliche e via dicendo, confrontandosi civilmente sugli argomenti affrontati secondo scienza e coscienza. Invece Tricarico, che già ci aveva abituato a simili uscite, anche se non ancora con questa gravità, si è trovato a vomitare in rete - in questo caso - attacchi machisti e sessisti, sintomo di un livello di degrado culturale inqualificabile e inaccettabile. Credo non rappresenti in alcun modo Turriaco - conclude -, che vorrebbe far parlare di sé per altre e più nobili ragioni".