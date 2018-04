Sociale, Serracchiani: «Fedriga toglierà aiuto a 14mila famiglie»

«Fedriga toglierà il sostegno al reddito introdotto dalla nostra Giunta, e 14 mila famiglie perderanno un aiuto economico e non avranno più un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro». Lo ha affermato la deputata del Pd Debora Serracchiani.

«Il centrodestra lo ha già fatto - ha ricordato Serracchiani - quando ha vinto nel 2008 e lo farà di nuovo se vincerà questa tornata elettorale. Per un semplice motivo: perché la Lega si riempie la bocca dicendo "prima gli italiani" e poi resta muta quando si tratta di sociale, di povertà e di bisogni. Da loro non abbiamo uno straccio di proposta, zero impegni: che ne sarà ad esempio del nostro provvedimento a sostegno della natalità?».

Per Serracchiani «Fedriga sul sociale balbetta, promette di resuscitare un vecchio arnese che si chiama welfare padano, e che ha già avuto la bocciatura della Corte costituzionale. Ma tutta la ricchezza dell'associazionismo, laico e cattolico, dov'è nel programma di governo della Lega?».