Sostegno natalità, Serracchiani: «Massima priorità per i giovani»

«Chi fa un figlio regala un pezzo di futuro all’Italia e le istituzioni devono essere al suo fianco per sostenerlo». Lo ha affermato Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, commentando positivamente il "Patto per la natalità" presentato oggi dal Forum delle Associazioni familiari.

Serracchiani, che ha espresso recentemente la sua posizione intervenendo sul quotidiano Avvenire, ha sottolineato che «l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, evidenziati oggi dal Forum delle associazioni familiari, sono un fattore di rischio per la tenuta del sistema sociale del nostro Paese e, in definitiva, per il suo stesso futuro. Per invertire questo processo serve introdurre una misura universale di sostegno per le famiglie che scelgono di avere uno o più figli sull’esempio – ha indicato - del reddito d’inclusione, misura universale di lotta alla povertà introdotta in questa legislatura».

«Il sostegno alla natalità è una priorità della prossima legislatura per aiutare i giovani a realizzare un progetto di vita garantendo più stabilità economica e migliori servizi per conciliare i tempi famiglia-lavoro. Fare un figlio non può essere causa di povertà – conclude la Presidente del Friuli Venezia Giulia - ma deve diventare una scelta libera e consapevole».