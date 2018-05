Regione, Spitaleri (Pd): «Al via il poltronificio di Fedriga a spese dei cittadini»

«A Fedriga è bastato un solo giorno per iniziare a far lievitare i costi della politica. Quanto ci costerà il suo poltronificio fatto di assessori tutti esterni al Consiglio?». Se lo chiede il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, dopo che il presidente della Regione ha annunciato sia di voler aumentare il numero di assessori in giunta sia di volerli tutti esterni.

Secondo Spitaleri «il governatore ha bisogno di distribuire incarichi e poltrone ai non eletti per restituire qualche favore elettorale, e lo farà a spese dei cittadini - osserva Spitaleri -. Non è proprio l’inizio che ci si aspettava da chi si è riempito la bocca di slogan populisti per anni. Ricordo le critiche alla scelta di nominare alcuni assessori esterni nella giunta Serracchiani. Ebbene, nel piano di Fedriga gli esterni qui sarebbero tutti: bella faccia tosta. Cosa diranno Riccardi e Tondo, che si riempivano la bocca di centralità del Consiglio regionale? Un’auto blu fa passare tutte le paure».

«Con il centrodestra al governo – conclude Spitaleri - ricomincerà la politica delle maniche larghe. Tanto a pagare saranno i cittadini».