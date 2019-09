Statua D'Annunzio, Serracchiani: "12 settembre data inopportuna"

“Serviva la saggezza che è mancata nel gestire un'iniziativa il cui potenziale divisivo si è manifestato subito a Trieste e da qui è deflagrato a livello nazionale. Concordo con Giordano Bruno Guerri: tra tutte le date possibili da individuare per l'inaugurazione di una statua nata controversa, il 12 settembre era veramente quella meno opportuna”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) a proposito delle polemiche sollevate dall'inaugurazione a Trieste di una statua raffigurante Gabriele D'Annunzio, nel centenario della cosiddetta “marcia di Ronchi” con cui il poeta-soldato ha dato inizio all'impresa di Fiume.

Per la senatrice dem Tatjana Rojc “purtroppo sembra che su questa terra anche gli eventi di un secolo fa abbiano ancora una enorme capacità evocativa, e di questo si deve evidentemente tener conto, a meno che proprio su questo non si voglia speculare. E' pericoloso giocare con irredentismi e nazionalismi, perciò spero che questa fiammata irrazionale si spenga presto e di D'Annunzio rimangano in evidenza le sue migliori poesie”.