Supermercato in piazza Unità, Cecco: «Tanto rumore per nulla»

«Grande rispetto per le opinioni di tutti ma sull’eventuale punto vendita Despar mi sembra ci sia da parte di qualcuno grande preoccupazione per nulla – commenta Giorgio Cecco responsabile regionale di FareAmbiente – ». «Basta ci siano i vincoli per mantenere il decoro architettonico, senza situazioni esterne impattanti, in modo da poter avviare un servizio utile a cittadini e turisti, nonché favorire l’inizio di un’attività commerciale, perché oggi anche un solo posto di lavoro è importante. Chiedere e pretendere quindi rispetto ma non bloccare a priori tale iniziativa – sottolinea Cecco».

«Le priorità sul decoro della piazza Unità sono altre, come per esempio la sistemazione di una pavimentazione in condizioni pessime, oggetto a suo tempo di una ristrutturazione discutibile e della fontana dei Quattro Continenti già presa di mira da vandali e visitatori poco civili».