Tavolo pace Italia - Austria, Rojc (Pd): «Opposti nazionalismi veleno d'Europa» (FOTO)

«Gli opposti nazionalismi sono stati il veleno dell'Europa nel Ventesimo secolo e la Grande Guerra il primo bagno di sangue in cui i nostri popoli hanno imparato a combatterli anziché a riconoscersi fratelli con un comune destino». Lo ha affermato la senatrice del Pd Tatjana Rojc, oggi a Trieste sul colle di San Giusto, dove si è tenuta una cerimonia commemorativa in occasione della 27/a edizione dell'Incontro Italo Austriaco della Pace, alla presenza del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del ministro per la Famiglia e le Disabilita', Lorenzo Fontana, e del ministro della Difesa austriaco, Mario Kunasek.

La senatrice, che è espressione della minoranza slovena in Italia, ha partecipato alla deposizione di corone presso il monumento dei Caduti italiani e presso la targa che ricorda i Triestini caduti combattendo nell'esercito Austro-Ungarico. «Anche molti Sloveni - ha aggiunto - sono stati stroncati dalla guerra e precipitati nella storia nel modo più brutale. La vicenda di queste terre testimonia come solo in una comunità come quella europea è stato possibile superare barriere e incomprensioni. Una commemorazione come quella di oggi ci insegna che l'Europa non è solo burocrazia o sicurezza, ma anche - ha concluso - democrazia e libertà pagate col sangue».