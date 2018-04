Teatro Verdi, Cosolini: «Prima di me 22 milioni di passivo, poi il risanamento»

«Tra i vari incontri di questi giorni ho avuto l'occasione di qualche scambio di opinioni sul Verdi: mi viene "rimproverato" di non aver sufficientemente raccontato quanto fatto da Sindaco per salvare il nostro Teatro Lirico». Così dichiara l'ex sindaco Roberto Cosolini in merito al suo operato nei confronti del teatro lirico.

Così argomenta l'esponente del Pd: «Al momento della mia elezione il patrimonio era passivo per più di 22 milioni, altrettanto il debito verso le banche che costava 2,5 milioni all'anno di interessi, casse vuote al punto che ho dovuto fare io in luglio il giro delle banche per ottenere sulla parola la liquidità e pagare gli stipendi. Da lì abbiamo cominciato un lavoro di risanamento e consolidamento patrimoniale e di riequilibrio di costi e ricavi che ha portato ad una situazione negli anni successivi progressivamente sempre più serena. Ci ho dedicato impegno, insieme ai vertici del teatro,alla disponibilità di tutti i dipendenti, encomiabili per professionalità e dedizione, e alla vicinanza del pubblico».

«I risultati? - prosegue Cosolini - Tutelati tutti i posti di lavoro, a differenza di altre Fondazioni liriche, rispettati gli obiettivi di equilibrio economico, fatto del Verdi un "ambasciatore" con la musica nell'ambito della strategia per ritessere rapporti con capitali europee (indimenticabili i successi a Lubiana e a Sarajevo). Ricordo infine come una notte magica quella dell'esecuzione davanti a più di 8000 persone in piazza Unità di Carmina Burana, proposta insieme dalle orchestre e dai cori del Verdi e di Lubiana, integrate con il coro di Sarajevo». Di seguito due immagini del suddetto concerto, pubblicate da Cosolini sul suo profilo Facebook.

