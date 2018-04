Rifiuti via Carbonara, Polidori (Ln): «Dopo l'installazione delle telecamere arrivano buone notizie»

«Una buona notizia!», così annuncia il capogruppo della Lega in consiglio comunale Paolo Polidori.

«Via Carbonara, centro raccolta rifiuti: dopo l’installazione di telecamere, successivamente ad un emendamento che proposi in sede di variazione bilancio, nell’ultimo mese elevate già una ventina di verbali (600 euro cadauno)».

«Si registra inoltre un sensibile decremento dei rifiuti abbandonati, e il Comune spenderà di meno per lo smaltimento, il tutto a beneficio dei cittadini».

«Un ringraziamento - conclude Polidori - al vicesindaco Pierpaolo Roberti che ha accolto e realizzato la proposta!