Thriller in Consiglio: rischia di saltare il voto sul Bilancio per assenza del numero legale

Rischio figuraccia in Consiglio comunale per la maggioranza di centrodestra. Questa sera, mercoledì 2 maggio, l’Aula si è riunita alle 17 per una prima fase di domande di attualità, ma soprattutto due delibere importanti quali l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Uti Giuliana e la “prima parte” della discussione sul Bilancio del Comune di Trieste.

Proprio la prima delibera ha creato momenti di imbarazzo, con il rischio di una figuraccia, per la maggioranza: infatti l’opposizione formata da Partito democratico, Cittadini, Verdi-Psi e Movimento 5 Stelle, «notata la mancanza d’interesse della maggioranza per la delibera più importante dell’anno», i consiglieri hanno abbandonato l’Aula per poi chiedere la verifica del numero legale (a chiederlo l’unico consigliere dem rimasto, Marco Toncelli che ha preparato una “trappola” per la maggioranza chiedendo il rinvio della delibera votato contrariamente dal numero “illegale” dei consiglieri).

Il primo conteggio ha dato esito negativo: solo 17 consiglieri su 21 necessari. Così il presidente Marco Gabrielli ha dovuto sospendere per 5 minuti la seduta per poi procedere al riconteggio dopo 5 minuti. Tornati in aula è cominciato l’appello: 20 i presenti fino agli ultimi due nomi dell’elenco quando dalla porta d’ingresso entra il capogruppo forzista Piero Camber che a questo punto salva la maggioranza dal rinvio della seduta e quindi dell’approvazione dell’importante documento.

