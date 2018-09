Tlt su causa fiscale: "Il giudice ha deciso di non decidere"

Riportiamo integralmente il testo inviato dal Movimento Trieste libera e apparso su "La voce di Trieste" e "Il corriere di Trieste".

"Il giudice del Tribunale di Trieste, dott. Anna L. Fanelli, ha depositato la sentenza di primo grado nella causa 1757/2017 con la quale la International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. e 599 cittadini ed imprese chiedono di accertare il regime fiscale che dev'essere applicato a Trieste. I 600 ricorrenti chiedono infatti che si accerti se l'ordinamento vigente autorizzi il Governo italiano 'ad effettuare nell'attuale Free Territory of Trieste imposizioni e riscossioni fiscali in nome, per conto ed a bilancio dell'Amministrazione fiduciaria che esso esercita, oppure dello Stato italiano'. La differenza economica è rilevantissima. Il giudice non ha dato torto ai ricorrenti. Ha deciso invece di non decidere, dichiarando la causa inammissibile con motivazioni che la I.P.R. F.T.T. definisce «inconferenti» annunciando «un ricorso in appello facile ed immediato, rafforzato dal fatto che il giudice non abbia voluto decidere nel merito, e da nuove iniziative giudiziarie parallele, poiché la legge è dalla nostra parte.» "