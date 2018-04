Turismo, Bandelli (Progetto Fvg): «Ok tassa di soggiorno se occasione di confronto per rilanciare turismo»

«Ok alla tassa di soggiorno purché sia occasione di confronto per rilanciare l'intero comparto turistico. Non credo che il turismo possa diventare l'ennesimo terreno di scontro interno alla città». Così dichiara Franco Bandelli, candidato al Consiglio regionale per Progetto FVG per Fedriga Presidente, sul recente dibattito intorno alla tassa di soggiorno.

«L'opportunità offerta da flussi turistici crescenti deve essere colta da tutti gli attori coinvolti: istituzioni, operatori del settore e le loro associazioni di categoria. Auspico in tal senso che siano recepiti i segnali importanti che provengono da Federalberghi in primis che si è fatta parte diligente nell'avviare un dibattito serio e costruttivo sulla promozione turistica».

«Anche sotto questo aspetto trovo estremamente condivisibile l'auspicio di affidare ad una figura professionale il cruciale tema del marketing territoriale così come credo sia legittima la richiesta di essere presenti in tutti i tavoli - compreso quello in cui si decidono termini e modalità di applicazione della tassa di soggiorno - dove si affrontano gli indirizzi generali su accoglienza turistica e promozione della nostra città».

«Mai come in questo momento, occorrono unità di intenti e azioni capaci di valorizzare il contributo di tutti: in particolare di chi in questo settore lavora da anni contribuendo allo sviluppo e alla crescita economica e occupazionale del territorio. Non va infatti trascurato come l'armonizzazione dei percorsi normativi nel settore sia condizione imprescindibile non solo per attrarre flussi di visitatori ma per intercettare i notevoli investimenti che il comparto muove a livello internazionale. Su questo piano sono pronto a farmi garante perché si accorcino le distanze fra istituzioni politiche e mondo delle imprese turistiche all'insegna di un trasparente e coordinato dialogo che valorizzi operatività e concretezza».