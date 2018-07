Bucci a Delithanassis: «Aspetto le sue iniziative»

In merito all'affermazione del titolare del Caffè San Marco Alexandros Delithanassis «Trieste non è una città turistica» e alle critiche sulla mancanza di iniziative e eventi in città che ne conseguono, replica l'assessore al Turismo Maurizio Bucci : «Se la critica viene fatta agli operatori triestini, lui compreso, aspetto le sue iniziative. Il Comune di Trieste non può fare attività di tipo economico per il turismo».

«Rispetto al paragone che fa con Tarvisio, - prosegue l'assessore - vorrei specificare che le iniziative che trova proposte nel loro ufficio di Promozione Turistica non sono organizzate dal Comune. È evidente che la loro realtà economica locale è vivace e propone molte attività».

«Faccia lui attività per i turisti e noi le promuoveremo. Non so se si è accorto poi che anche a Trieste abbiamo la Fvg Card e che per quanto riguarda le attività sul territorio siamo stati accusati addirittura di farne troppe. Guardando solo a Trieste Estate sono stati proposti quasi 200 eventi in due mesi, dall'alba al tramonto. Quanti dovevamo farne secondo lui? O forse si domanda soltanto se facciamo attività davanti al suo bar?».

«Trieste è una città turistica - afferma - con dati in crescita: basta vedere per strada per accorgersi della forte presenza di turisti. Il compito del Comune -continua - è di far venire qui le persone poi spetta all'imprendiotoria locale saper sfruttare i visitatori. Non so cosa voglia di più, le attività qui non mancano. Nello specifico riguardo alla ciclovia, la città è strapiena di turisti in bici. Per quanto riguarda il Carso, dove già i turisti vengono, è certo che vada sviluppato qualcosa ma non dal Comune. Il Comune - conclude Bucci - può sviluppare le infrastrutture, divulgare gli eventi ma questi o altre iniziative di nature economica come potrebbe essere ad esempio un noleggio bici sull'Altipiano non può proprio realizzarli».