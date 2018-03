Ufficiale: Massimiliano Fedriga candidato del Centrodestra

Ci sono voluti 16 giorni, ma alla fine il centrodestra risolve la matassa e ufficializza - gli elettori sperano per l’ultima volta - la candidatura di Massimiliano Fedriga come candidato presidente per le prossime elezioni del 29 aprile 2018.

L’ex capogruppo della camera è stato invocato a gran voce dalla base e dai cittadini e probabilmente questo sentimento avrà trasmesso Matteo Salvini nel vertice romano con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Ora la corsa in salita per gli alleati: infatti la Lega dei tre partiti principali è l’unico a non dover raccogliere le firme per presentare la propria candidatura. Forza Italia aveva dato il via ieri con però candidato Tondo (presente anche nel logo) mentre Fratelli d’Italia aveva fermato le operazioni alla soglia delle 5000 firme necessarie: ora sembra che i vertici leghisti abbiano chiesto massima collaborazione ai loro politici per supportare i patrioti nella nuova raccolta in extremis. Domenica a mezzogiorno la consegna delle liste