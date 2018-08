Vaccini, Serracchiani: «Brandi sbaglia interlocutore, vada da Fedriga»

«In Conferenza delle Regioni ho chiesto che fosse estesa l'obbligatorietà dei vaccini anche agli operatori sanitari presenti nelle strutture ospedaliere. L'assessore Brandi sbaglia interlocutore quando mi rimprovera di non aver fatto nulla: vada da Fedriga».

Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che replica all'assessore all'educazione del Comune di Trieste, Angela Brandi, ricordando anche che «l'indicazione specifica faceva parte di una serie di altre osservazioni ed emendamenti contenuti nel parere sulle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. I l provvedimento era dettato dalla necessità di emanare linee guida per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività di prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute pubblica. Nello specifico, la norma rendeva obbligatorie e gratuite una serie di vaccinazioni e prevedeva - conclude - sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale».