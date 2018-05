Via Imbriani pedonale, FareAmbiente: «Utile per combattere inquinamento e favorire commercio»

«Favorevoli all’incremento delle aree pedonali nel centro cittadino, sia per combattere l’inquinamento che per favorire le attività commerciali e turistiche, ma che ci sia una progettualità generale integrata con gli strumenti pianificatori locali come piano del traffico e piano regolatore, nonché condivisa nella gestione del trasporto pubblico per non penalizzare la qualità della vita dei cittadini e la mobilità delle categorie più deboli – così si esprime Giorgio Cecco coordinatore di FareAmbiente sull’idea di chiusura al traffico di via Imbriani».

«Già a suo tempo abbiamo contrastato soluzioni discutibili, come quella proposta dalla passata amministrazione con la paventata chiusura della via Mazzini, pur nel rispetto dell’ambiente e verso azioni antinquinamento siamo certi che ora l’attenzione verso i bisogni dei cittadini sia più evidente e ci aspettiamo quindi soluzioni sia utili che sostenibili» sottolinea Cecco