Via della seta, Russo (PD): "Solo bugie da Savino e FI"

"Sandra Savino e Forza Italia dovrebbero vergognarsi per le bugie che stanno raccontando sull’accordo con la Cina". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio Regionale Francesco Russo in risposta alle dichiarazioni dell'esponente di Forza Italia sulla via della Seta. "Non hanno argomenti - accusa Russo - e provano con gli attacchi personali. Non sono solo io ad essere favorevole: è tutta la politica triestina dal Governatore Fedriga, al Sindaco Dipiazza e al M5S. Oltre ai sindacati e agli operatori portuali: tutti compatti a difesa dell’azione di Zeno D’Agostino".

"I sottomessi sono loro"

"Gli unici contrari, guarda caso, sono loro. Che cercano di sabotare questa opportunità non perché hanno a cuore gli interessi dei cittadini. Ma per difendere gli interessi di Giulio Camber. A loro che mi accusano di “essere sottomesso a Pechino” perché faccio parte - a titolo gratuito – di un’associazione che promuove le relazioni culturali ed economiche tra Italia e Cina rispondo che i sottomessi sono loro, non io. Agli interessi di chi vuole che niente cambi per salvaguardare le piccole rendite di posizione".

Su Sandra Savino

"Del resto - conclude - dell’attività di Sandra Savino, in questi anni, ricordiamo due cose: il tentativo disperato di difendere Marina Monassi e l’emendamento per bloccare la sdemanializzazione di Porto Vecchio. Fortunatamente, in entrambi i casi, ha fallito".