Viabilità, Moretti (Pd): «Su Fvg Strade dati positivi e incoraggianti»

«I dati che ha presentato Fvg Strade relativamente al bilancio 2017 sono positivi e dimostrano come la società sia cresciuta e si sia consolidata negli ultimi anni». Commenta così il vicecapogruppo del Pd, Diego Moretti l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 della società partecipata dalla Regione che si occupa della viabilità regionale e di quella ex provinciale.

«La società ha dimostrato in questi anni - precisa Moretti - di saper affrontare e vincere molteplici sfide, prima fra tutte quella difficile e complessa della gestione delle strade ex provinciali, su cui sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare per sbloccare opere ed interventi che erano fermi da anni negli stessi enti intermedi, ma che in questo periodo si stanno riavviando e trovando soluzioni ai molteplici problemi ereditati».

L'auspicio, continua Moretti «è che la nuova amministrazione supporti la società nel ricambio del personale che in questi anni sta andando in quiescenza e anche del personale che nell’ambito della mobilità interna deciderà di spostarsi in altri servizi della Regione. Fondamentale che la società si rafforzi con profili tecnici per preservarne la qualità e tempestività d’azione».

Secondo Moretti, «arrivati a questo punto e visti i positivi risultati l’auspicio è che la Giunta regionale sappia andare avanti sulla strada intrapresa e non voglia tornare indietro aprendo un nuovo fronte di incertezza e instabilità che ricadrebbe sia sui dipendenti che sulla qualità dei servizi resi ai cittadini per quanto riguarda la viabilità».