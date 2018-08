Incendio yacht, Conapo: «Necessari Vigili del Fuoco sempre presenti a Grado»

«L’incendio dello yacht conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la necessità di avere vigili del fuoco sempre presenti, 365 giorni all’ anno a Grado, e non solo stagionali come ora, laddove la chiusura del distaccamento è prevista per il 28 agosto». Lo ha dichiarato Damjan Nacini, segretario del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco per il Friuli Venezia Giulia, in merito all’ incendio odierno di una yacht di 15 metri nella laguna di Grado.

«Lo stesso dicasi -continua il segretario - per le altre sedi dei vigili del fuoco con particolare attenzione a Gorizia, Udine e Trieste che sono in difficoltà. Mi auguro - conclude - che la politica intervenga per potenziare i pompieri del Friuli».