Vigili del fuoco, Rizzetto (FdI): "Mancano uomini e presidi permanenti"

“La carenza di personale operativo non garantisce gli interventi d’urgenza: si sta mettendo a rischio la sicurezza del territorio. È quanto emerge dopo un incontro tra l’On. Walter Rizzetto ed il CoNaPo. Chiediamo l'assegnazione di nuove unità presso i comandi di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia e un presidio permanente a Grado, poiché non è sufficiente l’apertura di una sede distaccata solo nel periodo estivo. Ed ancora, sollecitiamo il completamento della sede di Latisana che andrebbe a coprire una zona del territorio che è stata sede di gravi incidenti. So che il Ministro dell’Interno Salvini se ne sta occupando, quello che chiedo è un piccolo sforzo in più per la nostra Regione ”.

Le richieste arrivano dal deputato Walter Rizzetto, capogruppo della Commissione Lavoro alla Camera per Fratelli d’Italia, che con un’interrogazione reclama iniziative che assicurino ai vigili del fuoco del FVG di poter adeguatamente operare, riparando ad una situazione che è attualmente insostenibile.