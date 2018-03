Virginia Raggi a Trieste, Dipiazza: «Un'occasione per far conoscere le tragedie di queste terre» (FOTO)

«È un onore avere qui il Sindaco di Roma a cui rivolgo un caloroso benvenuto nella mia straordinaria Trieste, in un'occasione importante per far conoscere ai giovani la storia e le tragedie di queste terre, per non ripetere nel presente gli errori del passato». Con queste parole il Sindaco Roberto Dipiazza ha accolto oggi nel Salotto Azzurro del Municipio Virginia Raggi, Sindaco di Roma accompagnata da una delegazione dell'Amministrazione Capitolina. Nel corso del cordiale colloquio, Dipiazza, in una breve carrellata ha illustrato alla Raggi le vicende storiche e le opportunità economiche e di attrattiva turistica legate a Trieste e al territorio, offrendole in dono, a ricordo della visita, il Crest del Comune di Trieste. Ricambiato a sua volta dal Sindaco Raggi con una medaglia del Comune di Roma.

Il Sindaco Raggi - che assieme alla delegazione è in visita a Trieste e in altre località (Sacrario di Redipuglia, Ex Campo profughi di Padriciano, Foiba di Basovizza e Risiera di San Sabba) e, oltreconfine, a Rovigno e a Pola (per incontri e visite alle istituzioni della Comunità italiana in Istria), al seguito di un gruppo di studenti della Capitale partecipanti al progetto formativo “Memoria - Il dramma del confine orientale italiano tra Foibe e Esodo”- ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che prevede appunto un viaggio in Venezia Giulia e in Istria quale percorso di conoscenza storica dei fatti del Novecento: «Un viaggio che serve a tutti noi per il presente e per il futuro, per riuscire a trasmettere la necessaria sensibilità ai ragazzi che nei libri di storia non possono apprendere, affinchè conoscano e comprendano i fatti del passato per costruire un futuro migliore».

Il Sindaco Dipiazza, in particolare, dopo l'incontro in Municipio, accompagnerà la collega Raggi e gli studenti romani alla visita alla Foiba di Basovizza dove, attorno alle ore 15 circa, avrà luogo una breve cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro, presente anche il Gonfalone di Roma Capitale.