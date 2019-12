Walter Zalukar entra in consiglio regionale al posto di Camber

Il dottor Walter Zalukar entra in Consiglio regionale nel Gruppo Misto: lo ha dichiarato oggi, martedì 3 dicembre, il presidente Piero Mauro Zanin. Zalukar, ex responsabile del pronto soccorso di Cattinara, è anche presidente dell'associazione "Costituzione 32", da anni attiva nel denunciare i disservizi della sanità, spesso in contrasto con l'assessore alla Salute e vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e, prima di lui, con l'ex assessore Maria Sandra Telesca. Si fa quindi sempre più teso il clima in aula per la discussione del ddl 70, seconda parte della riforma sanitaria, poiché da oggi Zalukar affronterà Riccardi in veste di consigliere e non più di militante. Il nuovo consigliere subentra a Piero Camber, sospeso momentaneamente dall'incarico dopo essere stato condannato in Corte d’Appello per il caso “Rimborsopoli”.