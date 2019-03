Zanin riceve il console generale di Germania

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha ricevuto a Trieste Claus Robert Krumrei, Console Generale della Repubblica Federale di Germania, accompagnato da Paola Nardini Console onorario di Germania a Venezia.

Porto di Trieste e nuove sfide

Al centro del cordiale incontro i rapporti economici consolidati e le potenzialità future legate allo sviluppo delle infrastrutture e ai traffici del porto di Trieste, le prospettive di collaborazione e le nuove sfide comuni in ambito europeo e le esperienze condivise nel passato come il progetto di costituzione della comunità di lavoro Alpe Adria che legò il Friuli Venezia Giulia alla Baviera.

Per la prima volta in visita a Trieste, Krumrei ha operato in Colombia, a Hong Kong, in Russia, negli Stati Uniti e in Danimarca e da luglio 2018 ricopre la carica di Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano.