Accordi finanziari Stato-Regione, Zilli (Ln): «Raccogliamo le briciole che concede Roma»

«Serracchiani e Peroni rivendicano con deprimente orgoglio le briciole gentilmente concesse dagli scarti del banchetto romano». Così Barbara Zilli commenta la firma degli accordi finanziari siglati in questi giorni dalla Presidente Serracchiani e dal Ministro Padoan.

«Il patto finanziario che la Regione ha stretto con il Governo - continua Zilli - comporta temporanee mancette di sconto e un criterio di determinazione del gettito che la Giunta dipinge come una conquista rivoluzionaria, ma che non appare così determinante per le sorti dell’autonomia fiscale del FVG».

«La nostra virtuosa Regione merita una vera autonomia fiscale, ossia quella parificazione tra Stato e Regioni che rappresenta il cuore e l’essenza di una rivoluzione federale ormai inevitabile, finanche per i centralisti del PD».

«Assieme al collega Ciriani - conclude Zilli - lo scorso novembre ho depositato una mozione finalizzata ad impegnare la Giunta per un vero percorso verso la valorizzazione della nostra Specialità. Le tasse friulane devono restare in Friuli e devono essere i cittadini di questa Regione a decidere quanto e cosa dare a Roma, non il contrario».