Presentazione Tour Europa 19 - Spettacolo sportivo - Zandvoort - Olanda - ed. 2018 - 25/26 agosto 2k18 - Nurburgring

L'Associazione Culturale Stile Alfa Romeo ,anche in questa Stagione 2018 , la 19° edizione del suo TOUR EUROPA , la cui attrazione principale è la partecipazione a Spettacolo Sportivo nei prossimi 25 e 26 agosto 2018 in occasione del 40° anniversario del club olandese organizzatore, nel circuito automobilistico di Zandvoort, in Olanda. Spettacolo Sportivo è il più' grande ed importante evento Alfa Romeo internazionale: richiama oltre 2000 Alfa Romeo da tutta Europa : Germania, Belgio, Inghilterra, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Sud Africa, Nuova Zelanda ed ovviamente Olanda stessa: siamo orgogliosi che fra i tutti i club Alfa Romeo presenti a questa edizione, ci sarà anche il nostro, con una delegazione di 14 soci e 9 loro Alfa Romeo che non solo rappresenterà l’Italia ma che ha la sede qui, nella nostra splendida città di Trieste. Il Tour Europa non si esaurirà con lo splendido week end olandese ma impegnerà le nostre Alfa Romeo anche sul circuito del Nurburgring in Germania il martedì 28 agosto ed il mercoledì 29, prima del rientro in Italia, in uno scambio culturale col Museo Mercedes Benz di Stoccarda, sempre rappresentando i colori del nostro Paese e della nostra Città, ove ha sede la nostra Associazione. Si ringrazia Alfa Romeo per averci, anche quest’anno fornito due esemplari di STELVIO come vetture staff per affrontare questi 3000 km di percorso attraverso Austria, Germania ed Olanda e far da scorta tecnica alle Alfa Romeo dei nostri soci in delegazione. Si ringrazia l’Amministrazione della Città di Trieste nella figura del gentile Consigliere Maurizio Bucci, che ha portato con la sua presenza i migliori auguri per lo svolgimento della manifestazione stamattina alle 10.30 in Piazza Unità d’Italia dove le due AR Stelvio di cui sopra, impreziosite dalla presenza aggiuntiva di una Giulia Quadrifoglio di uno dei nostri soci, Valerio Toniolo. In una cornice baciata dal sole, in una delle piazze piu’ belle d’Europa si è potuto ammirare la nuova livrea - scelta e realizzata ad hoc - per i due AR Stelvio di cui sopra, ufficialmente presentati al pubblico. Livrea concepita e realizzata dai nostri soci Luca Hrovatin e Andrea Perissinotto. Foto a cura di : A. Blè, D. Bencivenghi e L. Hrovatin. Presenti anche numerosi nostri Soci, Amici dell’Alfa Romeo e simpatizzanti per festeggiare questo ennesimo bel momento che sta per iniziare e compiersi: ringraziamo tutti i presenti che hanno allietato questo importante e significativo momento al cospetto delle Autorità. La Segreteria

Gallery