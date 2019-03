Cielo variabile o nuvoloso, vento moderato sulla costa

Un promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo fa affluire sulla regione correnti in quota da nord-ovest che domenica gireranno da sud-ovest e saranno più umide negli strati medio bassi dell'atmosfera. Lunedì giungerà un fronte freddo.

Domenica 17 marzo

Cielo variabile o nuvoloso con maggiori possibilità di schiarite sulle Alpi, in quota e sulla costa. Sulla fascia prealpina cielo in prevalenza coperto e nel pomeriggio possibile qualche pioggia sparsa che dalla sera sarà più continua ed interesserà anche il resto della montagna. Sulla costa soffierà vento dal mare moderato. In quota vento moderato da sudovest.

Lunedì 18 marzo

Cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense e consistenti nevicate; quota neve in calo fino a 500 m circa sulle Alpi e 700 m sulle Prealpi. Sulla costa soffierà Scirocco moderato fino alle prime ore del mattino, poi Bora sostenuta. Vento da nord o nord-est moderato anche in pianura. Dal pomeriggio le precipitazioni si attenueranno, specie sulle zone occidentali, mentre sulla costa e sul Carso probabilmente continueranno ancora fino alla prima parte della notte.

Martedì 19 marzo

Nella notte possibili residue piogge sulla costa e sul Carso. Al mattino coperto sulla costa e nel Tarvisiano, nuvoloso o variabile sul resto della regione con progressivo miglioramento in giornata. In montagna al mattino formazioni di ghiaccio nelle zone innevate. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Mercoledì 20 marzo

Cielo sereno. Sul Tarvisiano possibile nuvolosità di primo mattino. Possibili locali gelate in pianura nelle località dove non soffierà vento. Bora sostenuta sulla costa, moderata sulla bassa pianura. Vento da nord est moderato anche in quota.