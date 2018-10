Questioni di stress, l'incontro giovedì 4 ottobre al Knulp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Giovedì 4 ottobre alle ore 17.00 presso lo spazio incontri del Knulp di Trieste in via Madonna del Mare 7a, la Fisac CGIL Trieste (Federazione Italiana Sindacato Assicurazione e Credito) presenta il convegno QUESTIONI DI STRESS - organizzato in occasione del XVIII° Congresso della CGIL: Il lavoro è. Non reggo più questo stress … Mi sento stressato !!… Che stress … Chi di noi non ha mai pronunciato una di queste frasi o sentito un collega, sull’orlo di una crisi, inveire contro uno dei grandi protagonisti dei nostri tempi, colpevole di tantissimi nostri malumori e malesseri, e a volte complice di vere e proprie malattie. Ma sarà davvero così? Lo sappiamo riconoscere? Siamo in grado di prevenirlo? Lo sappiamo curare? Chi ci tutela? L’evento organizzato dalla FISAC CGIL Trieste ci viene in aiuto! Al convegno del 4 ottobre a Trieste interverranno diversi relatori che con la loro esperienza e professionalità illustreranno il problema dello stress da diversi punti di vista: legale, medico e psicologico. I saluti istituzionali per la Nuova Camera del Lavoro di Trieste verranno portati dal Segretario Generale Michele Piga mentre sul tavolo dei relatori a fare gli onori di casa ci sarà la Segretaria Generale della Fisac CGIL di Trieste Elisabetta Faidutti che introdurrà l’incontro e farà un’istantanea sul settore bancario assicurativo, coadiuvata per la chiusura dei lavori da Mattia Grion, Segretario Generale della Fisac CGIL Friuli Venezia Giulia. Per l’Università degli Studi di Trieste interverrà la prof.ssa Roberta Nunin, docente di Diritto del Lavoro, che spiegherà cosa la giurisprudenza oggi sta facendo per normare questo problema. Per l’INAIL interverrà il dott. Mauro Morganti, Sovrintendete Sanitario Regionale Inail FVG, che racconterà cosa è la “tutela in ambito INAIL”, mentre per capire meglio cosa è davvero lo stress e come esso agisce sul nostro corpo si approfondirà il tema con due medici: Annamaria Piemontesi, medico di medicina generale, nefrologo ed esperto di nutrizione nonché specializzata in psiconeuroimmunoendocrinologia e Micaela Crisma, psicologa e psicoterapeuta. Durante il pomeriggio verrà anche illustrata e presentata a Trieste la ricerca dal titolo: Stress lavoro correlato: studio osservazionale sui bancari – i cui lavori sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica “International Journal of Environmental Research and Public Health” con il titolo: Are Bank Employees Stressed? Job Perception and Positivity in the Banking Sector: An Italian Observational Study. La ricerca, promossa dai colleghi della Fisac di Pisa, è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università La Sapienza di Roma, da Alice Mannocci, Laura Marchini, Alfredo Scognamiglio, Alessandra Sinopoli, Simone De Sio, Sabina Sernia e Giuseppe La Torre. La Fisac CGIL Trieste con questo convegno si pone l’obiettivo di indagare e approfondire un tema oggi molto sentito dai colleghi del settore assicurativo bancario ancora però poco analizzato e tutelato. Un terreno, quello dello stress lavoro-correlato, in cui le aziende devono iniziare ad impegnarsi di più, riconoscendo i rischi e le conseguenze che gli impegni e gli obblighi lavorativi in crescente aumento e le riorganizzazioni provocano sui lavoratori. Per segnare un passo diverso e rendere unico questo incontro, il ritmo del pomeriggio e degli interventi verrà scandito dall’accompagnamento musicale di due bravissimi musicisti, Stefano Bembi, alla fisarmonica e pianoforte, e Tomaž Nedoh, al sax.

