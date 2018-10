“Che cos’è l’ictus? Possiamo evitarlo?”, domani 16 ottobre alla Microarea Vaticano

Nel mondo l’ictus colpisce oltre 15 milioni di persone all’anno, provocando 6,7 milioni di decessi e rappresentando il 12% di tutte le cause di morte a livello globale. Nel 90% dei casi è prevenibile. Le tre ore che seguono i primissimi sintomi dell’ictus sono fondamentali, ma molte persone spesso non li tengono nella giusta considerazione.

L'appuntamento in via dell'Istria

Per affrontare questi temi domani, marte dì 16 ottobre 2018 , alle ore 15.30 , presso la sede della Microarea Vaticano , in via dell'Istria 44 a Trieste, è in programma un incontro-dibattito su “Che cos’è l’ictus? Possiamo evitarlo?”, curato da Alice Fvg - Trieste onlus ("Alice" è l'acronimo di "Associazione per la lotta all’ictus cerebrale"). All'iniziativa interverranno il presidente di Alice onlus Dario Mosetti, il neurologo e vice presidente di Alice onlus Fabio Chiodo Grandi, laneurologa e segretaria Alice onlus Nadia Koscica e la neurologa della Clinica neurologica dell'Asuits Paola Caruso. Nel corso dell'evento sarà distribuito gratuitamente materiale informativo.

Gli organizzatori