Per donare sangue basta WhatsApp

Partecipiamo con piacere alla divulgazione delle informazioni necessarie al'Associazione Donatori Sangue.

Da martedì 31 luglio, le donazioni vengono effettuate nel nuovo centro, localizzato in fondo al corridoio adiacente al vecchio centro prelievi.

Il nuovo centro è accessibile dall'ingresso di via Pietà 2/1, superando il vecchio centro e girando a destra in fondo al corridoio. In alternativa, dall'atrio principale dell'Ospedale Maggiore, entrando a destra superando i gradini di accesso al corridoio.

Per facilitare la procedura necessario munirsi in ogni caso del ticket sia per chi accede liberamente sia per chi accede su prenotazione. In quest'ultimo caso dovrete prendere il ticket circa cinque minuti prima dell'orario della prenotazione.

Il numero Whatsapp

Abbiamo messo a disposizione anche un numero di cellulare per prenotare: 3348045190. Si possono inviare messaggi con Whatsapp in cui si specifica nome, cognome e giorno in cui vorreste donare. Sarete ricontattati. Per non avere tempi di attesa si ricorda di prenotare la donazione.