Scuola: come ordinare i libri scolastici online

Comprare i libri di scuola a Udine: come fare

Dopo Ferragosto inizia il conto alla rovescia per il ritorno a scuola. In Friuli Venezia Giulia, e quindi anche a Udine e provincia, si torna in classe il 12 settembre. Per vivere una nuova estate ricca di avventure, divertimento, spensieratezza e, soprattutto, senza l’incubo di compiti in classe e interrogazioni, bisognerà attendere il prossimo 30 giugno 2020.

Le date

I calendari scolastici sono usciti e la data è ormai definitiva. Quindi manca poco al suono della campanella e l’estate sarà solo un ricordo. Parola d’ordine è godersi gli ultimi momenti di vacanza. Nel frattempo, però, c’è chi pensa già ai preparativi per il rientro a scuola dei propri figli.

Libri

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo. Comprarli nuovi comporta spese ingenti tanto che ogni famiglia arriva a spendere fino a 500 euro per i libri delle scuole superiori. Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1 Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2 Selezionate la regione d’appartenenza“

3 Selezionate in seguito la provincia e il comune

4 Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5 A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6 Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7 Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8 Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico 2019-2020!

Promozione "Ritorno a scuola"

Chi acquista i libri di testo per l’anno 2019-2020 prima di settembre, Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo: avete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”. I regali non finiscono. Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali avrete un buono sconto di 5€. L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!

