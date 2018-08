"Amor in Caponera", la nuova hit di Maxino fa impazzire i triestini (VIDEO)

"Me riva un mato calvo color purè, ghe manca quattro denti, somiglia a Lino Banfi" canta Elisa Bombacigno sulle note di "Amore e Capoeira" di Giudy Ferreri, ed è subito successo! Si chiama "Amor in Caponera" ed è la nuova hit firmata Maxino feat Elisa Bombacigno e Flavio Furian.

A poche ore dalla pubblicazione, la canzone ha già fatto impazzire i triestini che, a suon di like e condivisioni, hanno dimostrato il loro apprezzamento e affetto ai due cantanti triestini.

Vi ricordiamo che domani il divertentissimo trio si esibirà alla "VogadaMata" di Muggia

Non ci resta che lasciarvi al video!