Le aree verdi di Trieste, il parco di Villa Giulia

Quanti di noi durante la stagione estiva vorrebbero fuggire dall'afoso caldo cittadino e rifurgiarsi in aree naturali dove le temperatura è sicuramente più piacevole e fresca? Purtroppo, spesso il lavoro non ci permette di allontanarci molto e fare delle lunghe vacanze, ma non per questo dobbiamo rinunciare a trascorrere quelle poche ore che abbiamo a disposizione all'insegna del relax. Trieste è una bella città di mare, non mancano le occasioni per godere a pieno dell'estate facendo delle belle nuotate e prendere il sole in riva al mare, ma c'è anche chi preferisce il verde e la montagna. Tra le tante aree verdi presenti a Trieste e nel territorio circostante, ricordiamo i diversi parchi e i giardini cittadini, ottimi per fare una passeggiata rilassante tra la vegetazione durante le ore di pausa dal lavoro e non solo. Tra queste ricordiamo, ad esempio, il parco di Villa Giulia, area verde di Trieste, con una superficie che si estende per ben 235.000 mq.

Caratteristiche e storia

Il parco pubblico, acquisito dal Comune, si estende su un’area collinare a est di Trieste dove si trovano alcuni rifugi militari scavati nella roccia. Dalla villa, precisamente dalla sommità del colle, è possibile ammirare uno splendido panorama del golfo e della ciità, in un ambiente di landa carsica cosparso di ginestre. Estendendosi su due versanti con diversa esposizione, lungo i due pendii si è sviluppata una macchia diversa, una di conifere e l’altra di latifoglie. Il parco ha origini antiche, fu inaugurato nell’aprile del 1934, a più di vent’anni dalle prime acquisizioni dei terreni di proprietà delle famiglie Rumer, Geiringer e Krausenek. Lasciato per un lungo periodo in abbandono, il parco è stato riaperto al pubblico nel 1984, dopo che la riqualificazione dell'area. All'interno, infatti, possiamo trovare diverse panchine e zone attrezzate. Inoltre, negli ultimi anni sono state organizzate diverse iniziative a tema naturalistico-ricreativo per valorizzare questo luogo e godere della sua atmosfera, ad esempio, sono sorti anche dei comitati cittadini per la salvaguardia del verde minacciato dall’incombente espansione edilizia.

Flora e fauna

La vegetazione è sicuramente rigogliosa, il parco urbano, oltre ad essere molto esteso è ben curato ed è soprattutto in primavera, con l'esplosione delle piante, che possiamo osservare la caratteristica vegetazione tipica del Carso, come la roverella, il carpino nero, l'orniello e il sommaco, che in autunno si tinge di giallo e rosso. Ricca anche la fauna selvatica, possiamo infatti scorgere caprioli, tassi, volpi e cinghiali, oltre a diverse specie di uccelli quali il picchio, la cinciallegra, la gazza e la ghiandaia. Inoltre, sono stati creati due stagni artificiali, di cui il maggiore - il “laghetto delle rane”, presso una cava dismessa - è attualmente curato dal Museo di storia naturale.